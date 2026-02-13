Consiglio comunale sui rifiuti fissato in orario di lavoro | Boicottaggio della partecipazione democratica

Il Partito Democratico di Aversa critica la convocazione del Consiglio comunale sui rifiuti, programmata alle 10.30 di mercoledì 18 febbraio in orario di lavoro, definendola un vero e proprio “boicottaggio della partecipazione democratica”.

Il Partito Democratico critica la scelta di fissare l’assemblea alle 10.30 di un giorno feriale, ostacolando il coinvolgimento dei cittadini La convocazione del Consiglio comunale aperto sulla situazione dei rifiuti, fissato alle ore 10.30 di mercoledì 18 febbraio, ha suscitato le critiche del Partito Democratico – Circolo di Aversa, che parla di un vero e proprio “atto di boicottaggio democratico”. Secondo il Pd, programmare l’appuntamento in pieno orario lavorativo impedisce a molti cittadini e lavoratori di partecipare alla vita democratica della città e di contribuire a un confronto pubblico su un tema cruciale come quello dell’igiene urbana.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su consiglio comunale

Ultime notizie su consiglio comunale

Argomenti discussi: Consiglio comunale del 10 febbraio; Santa Croce Camerina, in Consiglio Comunale approvati bilancio, DUP, regolamento aperto e relazione sui rifiuti, richiamo al rispetto del dibattito; Approvate modifiche al Regolamento del canone di concessione per i mercati; Rifiuti, il Movimento 5 Stelle non crede ai dati farlocchi di Comune e Iren.

Nuova tariffa puntuale sui rifiuti. San Giovanni Civica chiede un consiglio comunale apertoArezzo, 28 ottobre 2025 – Le oltre 2100 firme raccolte nei mesi scorsi dai cittadini sangiovannesi per chiedere il ritiro del regolamento TARIP – la nuova tariffa puntuale sui rifiuti – hanno prodotto ... lanazione.it

S.Croce Camerina. Consiglio Comunale: approvati bilancio, DUP, regolamento aperto e relazione sui rifiutiSanta Croce Camerina, 03 febbraio 2026 - L'ultimo Consiglio Comunale si è concluso con l'approvazione del bilancio di previsione e del Documento Unico di ... radiortm.it

Siracusa, nuovi campi sportivi di quartiere: disco verde dal Consiglio comunale - facebook.com facebook