Le origini della carbonara più antiche del previsto | la scoperta

Una scoperta recente smentisce l’idea comune: le prime tracce della carbonara risalgono a molto prima, quando i pastai romani già preparavano questo piatto. La ricerca di storici e appassionati ha portato alla luce ricette antiche che risalgono al XIX secolo, con ingredienti diversi da quelli usati oggi. Un esempio concreto è una ricetta trovata in un vecchio manoscritto del 1800, dove si parla di pasta con uova, pancetta e formaggio, senza accenni alla presenza di guanciale o pepe.

Per anni si è raccontato che la pasta alla carbonara fosse nata grazie all'incontro tra i romani e i soldati americani durante la Seconda guerra mondiale. Una versione affascinante, spesso usata anche per ridimensionare l'idea che questo piatto fosse davvero antico e profondamente radicato nella tradizione capitolina. Oggi però quella ricostruzione vacilla. Una nuova scoperta documentale anticipa la prima menzione della carbonara al 23 agosto 1939, quindi ben prima dell'arrivo degli Alleati nel Lazio. La prova arriva da un quotidiano indonesiano in lingua nederlandese, il De Koerier. In un articolo pubblicato il 23 agosto 1939 si raccontava della rivalità tra due trattorie di Trastevere.