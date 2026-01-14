Strada della Mosella aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria | intervento atteso da anni

È stata ufficialmente disposta l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada della Mosella. L’intervento, atteso da diversi anni, mira a migliorare le condizioni della strada e garantirne la sicurezza nel tempo. Questa fase rappresenta un passo importante per la riqualificazione dell’area, con lavori che si concentreranno sulla riparazione e l’adeguamento infrastrutturale, per una percorrenza più sicura e duratura.

È stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria della strada della Mosella. Il provvedimento è stato adottato dal dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Agrigento, l'ingegnere Alberto Avenia, dopo la comunicazione del responsabile unico del.

