La privatizzazione dell' aeroporto l' assemblea dei soci conferisce a Gesap il mandato per selezionare l' advisor

La privatizzazione dell’aeroporto Falcone e Borsellino prende il via ufficialmente. L’assemblea dei soci ha dato il via libera e ha conferito a Gesap il compito di scegliere l’advisor che seguirà l’intera operazione. Ora si aspetta di capire come e quando si procederà con la vendita o la gestione privata della struttura.

Il soggetto che verrà individuato si occuperà "delle analisi di mercato, delle valutazioni finanziarie e dello studio delle migliori modalità per favorire l'ingresso di partner privati". Il sindaco Lagalla: "Operazione fondamentale per il futuro infrastrutturale del territorio". L'assessore Alaimo: "Cessione delle quote non è scelta fine a se stessa, ma elemento centrale del Piano di riequilibrio del Comune" Parte ufficialmente il processo di valorizzazione e privatizzazione dell'aeroporto Falcone e Borsellino. L'assemblea dei soci ha conferito alla governance di Gesap il mandato alla pubblicazione del bando di gara per la selezione di un advisor che, in questa prima fase dell’iter, si occuperà "delle analisi di mercato, delle valutazioni finanziarie e dello studio delle migliori modalità per favorire l’ingresso di partner privati".🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Falcone Borsellino EasyGo acquisisce EMM Systems: Viesse advisor dei soci della target EasyGo, search fund promosso da Mare Group e Borgosesia, ha completato l’acquisizione di EMM Systems, azienda italiana che sviluppa piattaforme software per la gestione digitale della supply chain. Aeroporto, revocato lo sciopero dei lavoratori Gesap: "Atto di responsabilità" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Falcone Borsellino Argomenti discussi: Passo in avanti verso la privatizzazione dell'aeroporto, Lagalla: Nelle prossime ore il bando per l'advisor; La privatizzazione dell'aeroporto di Palermo, pronto il bando per la ricerca dell'advisor; Passo in avanti verso la privatizzazione dell'aeroporto, Lagalla: 'Nelle prossime ore il bando per l'advisor'; Via alla privatizzazione dell’aeroporto di Palermo ma nubi nere si addensano sul turismo. Verso la privatizzazione dell’aeroporto Falcone-Borsellino, mandato a Gesap per la scelta dell’advisorE' stato conferito il mandato per avviare il bando per scegliere il futuro advisor per la privatizzazione dell'aeroporto Falcone-Borsellino. ilsicilia.it Aeroporto di Palermo, parte la privatizzazione: via libera a Gesap per individuare l'advisor con una garaIl processo di valorizzazione e privatizzazione dell'aeroporto Falcone e Borsellino entra ufficialmente nella sua fase operativa. L'Assemblea dei soci ha conferito oggi il mandato alla Gesap per l'a ... lasicilia.it Tgs. . La privatizzazione dell'aeroporto Falcone e Borsellino. Per il sindaco di Palermo Lagalla 'serve a competere' con gli altri scali italiani. Lo scalo sarà potenziato, ha detto, è solo nono in Italia. Domani in Gesap arriva il bando per la ricerca dell'Advisor. Ser facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.