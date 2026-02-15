Conferenza stampa Bisseck post Inter Juve | Non possiamo prendere un gol così facile! Rosso a Kalulu? Rispondo così

Bisseck ha commentato la partita dopo aver battuto la Juventus, spiegando che l’Inter non può concedere un gol semplice come quello subito. Durante la conferenza stampa, ha anche risposto alla decisione di espellere Kalulu, dicendo che non condivide il rosso e spiegando le sue ragioni. Il difensore ha sottolineato come la squadra si sia impegnata per mantenere il risultato, anche se ci sono state alcune decisioni arbitrali che non gli sono sembrate corrette.