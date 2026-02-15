Conferenza stampa Bisseck post Inter Juve | Non possiamo prendere un gol così facile! Rosso a Kalulu? Rispondo così
Bisseck ha commentato la partita dopo aver battuto la Juventus, spiegando che l’Inter non può concedere un gol semplice come quello subito. Durante la conferenza stampa, ha anche risposto alla decisione di espellere Kalulu, dicendo che non condivide il rosso e spiegando le sue ragioni. Il difensore ha sottolineato come la squadra si sia impegnata per mantenere il risultato, anche se ci sono state alcune decisioni arbitrali che non gli sono sembrate corrette.
La conferenza stampa di Yann Bisseck al termine di Inter Juve. ROSSO A KALULU? – « Non ho visto niente, ero dall'altro lato del campo. Non ho visto cosa è successo. Non posso dire nulla a questo proposito ». GESTIONE DEL VANTAGGIO? – « Dobbiamo fare meglio, non possiamo prendere un gol così facile come il 2-2. Dobbiamo riguardare la partita, per capire cosa si può fare meglio. Importante comunque credere di poter ancora vincere dopo aver subito il pareggio, quello che abbiamo fatto.
Dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato gli episodi e l’andamento della partita in conferenza stampa.
