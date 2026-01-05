Conferenza stampa Kolarov dopo Inter Bologna | Grande partita ma possiamo migliorare

Al termine della partita tra Inter e Bologna, Kolarov ha commentato la prestazione della squadra, riconoscendo il successo come risultato positivo ma sottolineando la possibilità di migliorare. Durante la conferenza stampa, il vice di Chivu ha analizzato gli aspetti tattici e ha elogiato l’impegno dei giocatori, evidenziando l’importanza di continuare nel percorso di crescita senza enfatizzare troppo gli aspetti emotivi.

Inter News 24 Conferenza stampa Kolarov al termine della partita contro il Bologna, le parole del vice di Chivu e l’analisi tattica ed elogi alla squadra. Al triplice fischio di Inter Bologna, nella consueta conferenza stampa post partita non si è presentato Cristian Chivu, arrivato al 90’ senza voce. A prendere la parola è stato il suo vice, Aleksandar Kolarov, che ha commentato la netta vittoria dei nerazzurri al Meazza, come raccolto dall’inviato di FcInter1908.it. DIFESA A QUATTRO – «Difesa a 4 stasera? L’abbiamo preparata così, sia stasera che a Riyad. Volevamo che Luis uscisse sul loro terzino sinistro, sono scalate provate in allenamento e secondo noi erano andate già bene in Supercoppa». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Kolarov dopo Inter Bologna: «Grande partita, ma possiamo migliorare» Leggi anche: Inter, Chivu in conferenza stampa: “Possiamo ancora migliorare, dicevano che fossimo falliti” Leggi anche: Conferenza stampa Runjaic dopo la sconfitta contro il Bologna: «Abbiamo commesso ingenuità, dobbiamo migliorare. Difficile recuperare una gara come questa» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Kolarov: “Grande partita, più della Supercoppa. Guida? Ecco dove migliorare, cioè…”; Inter-Bologna 3-1, tra poco Kolarov in conferenza stampa; Conferenza stampa Kolarov dopo Inter Bologna: «Grande partita, ma possiamo migliorare»; Kolarov in conferenza: Nel girone di ritorno sarà un altro campionato. Voto a Lautaro? Non faccio il.... Kolarov in conferenza: "Nel girone di ritorno sarà un altro campionato. Voto a Lautaro? Non faccio il giornalista" - 1 che non dice tutto sulla netta superiorità dei nerazzurri che Aleksandar Kolarov, vice di Cr ... msn.com

Inter-Bologna 3-1, tra poco Kolarov in conferenza stampa - A San Siro i nerazzurri vincono grazie alle reti di Zielinski, Lautaro Martinez. tuttomercatoweb.com

Le parole di Vanoli in conferenza stampa - facebook.com facebook

Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro politico alla No x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.