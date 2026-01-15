Conferenza stampa Carlos Augusto post Inter Lecce | Siamo una grande famiglia ora conta solo il nostro percorso Su Pio Esposito vi dico questo

Dopo la vittoria contro il Lecce, Carlos Augusto ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del gruppo e del percorso intrapreso. Ha inoltre condiviso alcune considerazioni su Pio Esposito, evidenziando il suo ruolo e il suo impegno. Le parole del difensore nerazzurro riflettono l’unità della squadra e la concentrazione sui prossimi obiettivi.

Carlos Augusto in conferenza: "Non esistono gare facili in campionato. Nel primo tempo non siamo stati 'svegli'" - Il primo tempo, per colpa nostra, non eravamo svegli, siamo stati lenti con la palla. msn.com

Inter, Carlos Augusto: “Primi a +6? Pensiamo a noi. Nel primo tempo non svegli poi…” - Carlos Augusto, calciatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio di Inter- msn.com

