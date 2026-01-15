Conferenza stampa Carlos Augusto post Inter Lecce | Siamo una grande famiglia ora conta solo il nostro percorso Su Pio Esposito vi dico questo
Dopo la vittoria contro il Lecce, Carlos Augusto ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del gruppo e del percorso intrapreso. Ha inoltre condiviso alcune considerazioni su Pio Esposito, evidenziando il suo ruolo e il suo impegno. Le parole del difensore nerazzurro riflettono l’unità della squadra e la concentrazione sui prossimi obiettivi.
Inter News 24 Conferenza stampa Carlo Augusto post Inter Lecce: le parole del difensore nerazzurro dopo la vittoria in campionato. Al termine della vittoria di misura firmata da Pio Esposito, l’esterno nerazzurro Carlos Augusto è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il successo ottenuto contro il Lecce. Il calciatore ha ammesso con grande onestà alcune lacune iniziali dell’ Inter di Cristian Chivu, sottolineando come la squadra non fosse pienamente “ sveglia ” nella prima frazione, rischiando di complicarsi la vita contro un avversario molto chiuso. Solo un cambio di marcia nella ripresa, caratterizzato da una maggiore attenzione e ferocia agonistica, ha permesso ai nerazzurri di portare a casa tre punti fondamentali per la classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
