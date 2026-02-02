Durante la conferenza stampa, Allegri ha parlato anche di Cristian Chivu e dell’Inter. Ha fatto i complimenti all’ex giocatore romanista e attuale tecnico, senza nascondere qualche riflessione sul passato, chiedendosi cosa sia successo due anni fa con la Juventus. Le sue parole sono arrivate in un momento di attenta analisi sulle prestazioni delle sue squadre e sui cambiamenti recenti.

Inter News 24 Allegri in conferenza stampa ha lasciato un commento anche sull’Inter e nello specifico su mister Cristian Chivu. Alla vigilia di Bologna-Milan, mister Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa, nella quale ha parlato anche dell’Inter e di Cristian Chivu. Queste le sue parole: I COMPLIMENTI A CHIVU – «Dico solo che l’Inter ha le potenzialità per vincere lo scudetto, essendo così in alto a questo punto. Faccio i complimenti a Chivu perché in 23 mesi ha ottenuto una grande salvezza con il Parma ed ora è in testa alla classifica». ANCHE DUE ANNI FA CON LA JUVE COSI’ IN ALTO – «Mi sono chiesto arrivato in fondo: perché è successo questo? Non è facile capirlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri in conferenza: «Faccio i complimenti a Chivu. Mi sono chiesto cos’è successo due anni fa con la Juve»

Dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League, Chivu ha commentato la prestazione della squadra, riconoscendo il merito degli avversari.

