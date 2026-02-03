Operatori socio sanitari Consegnati 26 attestati

Nella sala consiliare di Cortona si è svolta la consegna di 26 attestati a giovani che ora sono ufficialmente operatori socio sanitari. Quattro istituti hanno partecipato all’evento, che dimostra come il territorio investa nella cura e nella formazione di nuove figure professionali del settore. La cerimonia si è svolta senza troppi fronzoli, con i ragazzi che hanno ritirato i loro diplomi tra applausi e sorrisi.

Ventisei attestati consegnati, quattro istituti coinvolti, un territorio che investe nella cura. Sono i numeri della cerimonia che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Cortona, dove 26 giovani hanno ricevuto l'abilitazione per diventare operatori socio sanitari. Un traguardo che apre le porte al mondo del lavoro in uno dei settori oggi più strategici per la tenuta del sistema sociosanitario. A ricevere l'attestato sono state le studentesse e gli studenti degli istituti superiori IIS Luca Signorelli di Cortona, Margaritone Vasari di Arezzo, Benedetto Varchi di Montevarchi e del Città di Sansepolcro.

