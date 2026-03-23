Comunque andrà la campagna referendaria si concluderà con un insuccesso Per la Casta sia chiaro

Mancano poche ore alla chiusura delle urne e perché inizi il responso delle stesse dato dallo spoglio delle schede. Con esso verranno fuori anche informazioni che vanno oltre l’aver dato oppure no il consenso alla miniriforma costituzionale sul riassetto della magistratura. Un tipo di queste ultime sarà l’analisi regione per regione della risposta al quesito scritto a chiare lettere sulla scheda elettorale. Tanto solo per ribadire che agli elettori viene chiesto, rendendo il quesito il più chiaro possibile, se sono soddisfatti di come funziona la giustizia attualmente oppure no.Visto così, il quesito non dovrebbe suscitare alcun dubbio e, sia il barbiere di Agropoli che la sarta di Castel San Pietro Terme, avrebbero deciso, anche solo attingendo al loro vissuto e al loro grado di familiarità con la materia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Messaggio referendario Comitato nazionale società civile per il NO nel referendum costituzionale

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Siamo in Teatro ,stupendo gioiello a Todi, emozionati e grati di condividere il palco con ragazzi dal talento immenso ...comunque andrà ,saremo orgogliosi di essere stati selezionati ad un concorso l'Italian Dance Award" che vede la direzione artistica di Aless facebook

Comunque andrà a finire questa finale, un'altra prestazione da antologia di Medvedev. Contro questa versione di Sinner, avrebbe raccolto 4 game fino al 2024. Il 2025 non lo prendo neanche in considerazione... x.com