La campagna referendaria dell’Anm si distingue per un approccio che, più che di errori, si basa su una strategia sistematica di disinformazione. Se la Repubblica si fonda sul lavoro e sulla verità, questa campagna sembra adottare un metodo che mette in discussione i principi fondamentali di chiarezza e correttezza, sollevando così dubbi sulla trasparenza e sull’affidabilità delle sue posizioni.

Se la Repubblica è fondata sul lavoro, la campagna referendaria dell’Anm è fondata sulla bugia. Non si tratta di errori o di eccesso di propaganda: è un metodo. Le citazioni false contro la separazione delle carriere dei defunti Falcone e Borsellino sono stati l’acme della manipolazione cialtrona a opera degli attivisti pià maldestri. Ma l’ Anm ha fatto della contraffazione una regola, perché in questa partita si gioca tutto per tutto. E così ha deciso di mettere dare del Comitato per il No il massimo delle risorse economiche, come ha raccontato sul Foglio Ermes Antonucci, e di basare la propaganda sulla falsità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La campagna referendaria dell’Anm ha un metodo chiaro: la menzogna

Si scalda campagna per il referendum, i Comitati del sì all'attacco - I tradizionali poster 6x3, quelli su cui puntavano le campagne politiche prima dell'esplosione dei social, irrompono nella campagna referendaria, aprendo la prima polemica del nuovo anno. ansa.it