Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il prestigioso Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha ottenuto un clamoroso successo durante le Giornate FAI di Primavera, evento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano. Questa manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 10.100 visitatori, rendendo lo Stadio Maradona il sito più visitato d’Italia. È un traguardo significativo per la struttura che, da tempio del calcio, si sta affermando come punto di interesse culturale per cittadini e turisti. Nel corso di questa edizione delle Giornate FAI, l’iniziativa che ha visto coinvolti vari luoghi di interesse in tutto il paese, lo Stadio Maradona ha saputo attirare l’attenzione non solo degli appassionati di calcio ma anche di famiglie e turisti curiosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giornate FAI al Maradona: oltre 10.000 visitatori, il sito più gettonato d’Italia.

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