Polizia locale | dopo l’incidente di via Vespucci la Cgil Fp chiede un Tavolo in Comune
Dopo l’incidente di via Vespucci che ha coinvolto due agenti della Polizia Locale di Latina, la Fp Cgil sollecita un tavolo in Comune per affrontare le condizioni di sicurezza e le problematiche del corpo. La richiesta nasce dall’esigenza di chiarire le cause dell’accaduto e di individuare interventi concreti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e adeguato alle esigenze operative.
Non è più rinviabile un chiarimento politico sulle condizioni della Polizia Locale a Latina. Lo chiede la Fp Cgil in particolare dopo il grave incidente che ha coinvolto una pattuglia e in cui sono rimaste ferite due agenti: "Non si è trattato di una fatalità, ma il risultato di una emergenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Dipendenti in rivolta al comune di Frosinone. La FP CGIL chiede un tavolo di contrattazione immediato
Leggi anche: Incidente in via Vespucci durante l'inseguimento: stretta sul fuggitivo. Ferite due agenti della polizia locale
Dopo l'incidente alla Polizia Locale, i sindacati chiedono tutele - "La sicurezza urbana è peggiorata, mentre l’Amministrazione comunale ha lasciato il Corpo in grave carenza organica" ... latinaoggi.eu
Dopo incidente aggredisce agenti della Polizia Locale - Ancora nel territorio del VI Municipio, gli agenti hanno dovuto fronteggiare i postumi ad alto tasso alcolico di un incidente ... rainews.it
Porto Torres: sicurezza negli interventi, 15 "bodycam" per la Polizia locale x.com
Polizia Locale in azione per il decoro urbano. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.