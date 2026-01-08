Polizia locale | dopo l’incidente di via Vespucci la Cgil Fp chiede un Tavolo in Comune

Dopo l’incidente di via Vespucci che ha coinvolto due agenti della Polizia Locale di Latina, la Fp Cgil sollecita un tavolo in Comune per affrontare le condizioni di sicurezza e le problematiche del corpo. La richiesta nasce dall’esigenza di chiarire le cause dell’accaduto e di individuare interventi concreti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e adeguato alle esigenze operative.

