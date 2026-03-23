Non è bastata la destra tutta unita, dai macroniani fino al Rassemblement National, per frenare l’ascesa del sindaco socialista Emmanuel Grégoire, che ha vinto l’elezione a sindaco di Parigi col 50,52% dei voti, nove punti sopra la sua rivale Rachida Dati, mentre Sophia Chikirou di La France Insoumise si è classificata terza con il 7,96% dei voti. Uno scarto molto ampio, che dimostra come non sia stata una battaglia all’ultimo voto e neppure una vittoria al fotofinish: Parigi, feudo socialista da 25 anni, resterà alla gauche anche dopo Anne Hidalgo. Bocciata l’alleanza della Dati, che per candidarsi al comune della capitale aveva lasciato il governo e il ministero della Cultura, con i macroniani di Pierre-Yves Bournazel, che si era ritirato invitando i suoi elettori a votare per la destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Comunali in Francia, Parigi respinge la destra ed elegge Emmanuel Grégoire. Le Pen sconfitta a Marsiglia e Lione

Articoli correlati

Comunali Francia, Parigi e Marsiglia restano alla gauche. Emmanuel Grégoire è il nuovo sindaco della Ville Lumière. RN e LFI frenanoParigi, 22 marzo 2026 - Parigi resta, come da 25 anni a questa parte, feudo della sinistra francese.

Elezioni in Francia, Parigi resta a sinistra, Emmanuel Grégoire è il nuovo sindaco: «La città rimarrà progressista, mai all’estrema destra»Se la politica italiana è tutta concentrata sull’esito del Referendum costituzionale, la Francia in queste stesse ore è stata protagonista di un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emmanuel Grégoire

Temi più discussi: Parigi resta alla gauche, battuta la destra di Rachida Dati. Il neosindaco Gregoire in bici verso l'Hotel de Ville; Comunali Francia, Parigi ferma il vento di destra. Una città fedele alla sua storia; Francia, exit poll. A Parigi il socialista Grégoire sindaco, battuta Dati; Grégoire sindaco di Parigi: La città ha deciso di rimanere fedele alla sua storia.

Comunali Francia, Parigi, Lione e Marsiglia verso sinistra. RN avanti a Nizza con UDRLeggi su Sky TG24 l'articolo Comunali Francia, Parigi, Lione e Marsiglia verso sinistra. RN avanti a Nizza con UDR ... tg24.sky.it

Francia: a Parigi il socialista Grégoire sindaco, battuta DatiRN e LFI non sfondano - Il partito di Marine Le Pen battuto nel sud, territorio tradizionalmente favorevole all’estrema destra, a Tolone e a Nimes. Battute anche le alleanze della sinistra alleata con ... rsi.ch

Il nuovo sindaco di Parigi è il socialista Emmanuel Grégoire facebook

A Parigi ha vinto il candidato socialista, Emmanuel Grégoire x.com