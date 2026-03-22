Parigi, 22 marzo 2026 - Parigi resta, come da 25 anni a questa parte, feudo della sinistra francese. Ad Anne Hidalgo succede l’erede designato Emmanuel Grégoire, forte di un successo netto contro la destra Rèpublicains di Rachida Dati: 53% contro 38%, secondo le prime stime. Un’affluenza bassa (circa il 57% alle urne, superiore soltanto al 2020 con le elezioni in piena pandemia), la crescita dell'estrema destra ha rallentato. Marine Le Pen si è rallegrata per una "vittoria immensa" del suo partito RN che ha ormai "migliaia di consiglieri municipali". Tralasciando la batosta in quella che sperava potesse diventare la prima grande città ad essere governata dall'estrema destra, Marsiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Comunali Francia, Parigi e Marsiglia restano alla gauche. Emmanuel Grégoire è il nuovo sindaco della Ville Lumière. RN e LFI frenano

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