Napoli tre minorenni sorpresi in auto con attrezzi per rubare | al volante c'è un 14enne

Un ragazzino di 14 anni ha guidato un’auto con due amici 17enni a bordo, trovati con attrezzi da scasso. La polizia ha fermato il veicolo e scoperto che i minori avevano intenzioni sospette. La vicenda ha portato alla denuncia dei tre ragazzi, che si trovavano in zona sospetta. La presenza di strumenti per commettere furti ha sollevato preoccupazioni tra gli abitanti del quartiere. Le indagini continuano per chiarire le loro reali intenzioni.

Il 14enne alla guida dell'auto e gli altri due minorenni che si trovavano con lui, entrambi 17enni, sono stati denunciati dai carabinieri. A Napoli, un 14enne è stato fermato alla guida insieme a due 17enni, trovati in possesso di centraline per il furto di auto. Un quattordicenne al volante con altri due minorenni ha attirato l'attenzione dei carabinieri, che hanno sequestrato le centraline di alcune auto.