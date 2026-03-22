Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comitato Idonei ASIA annuncia una mobilitazione straordinaria per il giorno 25032026, a partire dalle ore 08:30, presso la Sala Consiliare di via Verdi. Dopo mesi di attese e interlocuzioni, i candidati risultati idonei ai concorsi per l’azienda di igiene urbana della città hanno deciso di far sentire la propria voce in modo corale e compatto. La convocazione “in massa” presso la sede istituzionale nasce dall’urgenza di ottenere risposte concrete circa lo scorrimento delle graduatorie e le future assunzioni, temi vitali per centinaia di famiglie che attendono da tempo una stabilizzazione lavorativa. “ Ci giochiamo il futuro “, dichiara il Direttivo del Comitato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emergenza lavoro, il Comitato Idonei ASIA scende in piazza. “In gioco il nostro futuro”

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