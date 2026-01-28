La Conferenza Episcopale Italiana ha chiarito che il cardinale Matteo Zuppi non ha mai dato indicazioni di voto per il no al referendum. Dopo le polemiche, la Cei ha precisato che il suo presidente si è limitato a invitare i cittadini a partecipare alle urne, senza schierarsi. Zuppi aveva parlato di un’azione civica, niente di più.

All’indomani dell’intervento del cardinale Matteo Zuppi sul referendum, la Cei è intervenuta con una nota per chiarire che il proprio presidente e arcivescovo di Bologna non ha affatto dato una indicazione di voto per il no, come era parso a molti, ma si è limitato a fare un richiamo a recarsi alle urne in un’ottica di piena partecipazione alla vita civile del Paese. La Cei: «Da Zuppi nessuna indicazione di voto al referendum». «Il riferimento al referendum costituzionale sulla giustizia contenuto nelle considerazioni finali dell’Introduzione pronunciata ieri dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, all’apertura dei lavori del Consiglio episcopale permanente, in corso a Roma dal 26 al 28 gennaio, non contiene indicazioni di voto né orientamenti politici», si legge in una nota del Sir, l’agenzia stampa della Cei «Il passaggio – prosegue la precisazione – si inserisce in una riflessione di carattere pastorale e civile più ampia, che richiama il valore della partecipazione e della corresponsabilità dei cittadini in un contesto segnato da una diffusa disaffezione alle urne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, dalla Cei nessuna “benedizione” al No: «Zuppi non ha dato indicazione di voto»

Approfondimenti su Referendum Cei

La Cei invita i cittadini a partecipare al voto sul referendum sulla riforma della giustizia, sottolineando l’importanza di non essere indifferenti ai temi che riguardano l’assetto del sistema giudiziario e la separazione delle carriere.

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, invita gli italiani a riflettere sull’autonomia dei magistrati, sottolineando l’importanza di un’istituzione giudiziaria indipendente.

Ultime notizie su Referendum Cei

