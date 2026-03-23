Come è andato il referendum sulla giustizia a Roma

Al via lo spoglio sul quesito referendario. Secondo i primi exit poll il "no" sarebbe in vantaggio Dopo la chiusura delle urne è tempo di spogli. Oggi, lunedì 23 marzo alle ore 15, si sono chiuse le votazioni per esprimersi sul referendum per la giustizia. Affluenza da record a Roma, con percentuali superiori alla media nazionale. I romani, negli ultimi due giorni, hanno affollato i seggi elettorali per decidere se confermare o meno la riforma. RomaToday seguirà in tempo reale l’andamento del voto con continui aggiornamenti. L’instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del “no” al referendum sulla riforma della giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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