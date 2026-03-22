Magi vota al Referendum sulla Giustizia a Roma – Il video

Riccardo Magi, leader di +Europa, ha partecipato al voto durante il Referendum sulla Giustizia a Roma. Sono state diffuse immagini che mostrano il momento del suo voto e una sua dichiarazione, senza ulteriori dettagli o commenti. La giornata si è svolta nel rispetto delle procedure previste per questa consultazione popolare.

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 Riccardo Magi ha votato al Referendum sulla Giustizia. Ecco le immagini del voto e la dichiarazione del leader di +Europa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Andrea Delmastro e il giallo della doppia vendita della sua quota nel ristorante con la figlia dell’uomo legato alla camorra Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa Giorgia Meloni con l’autotune sul referendum, perché è andata da Fedez: «Sembravo Crosetto». 🔗 Leggi su Open.online

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