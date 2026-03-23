Come è andato il Referendum sulla giustizia a Frosinone

Al via lo spoglio sul quesito referendario. Secondo i primi exit poll il "no" sarebbe in vantaggio Dopo la chiusura delle urne è tempo di spogli. Oggi, lunedì 23 marzo alle ore 15, si sono chiuse le votazioni per esprimersi sul referendum per la giustizia. Affluenza del 57,85% in provincia di Frosinone e quasi del 60% a Frosinone città. FrosinoneToday seguirà in tempo reale l’andamento del voto con continui aggiornamenti. L’instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del “no” al referendum sulla riforma della giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. Il “sì” si attesterebbe invece tra il 46,5% e il 50,5%. Il sondaggio è stato svolto con metodologia CATICAMICAWI tra il 18 e il 23 marzo 2026 su un campione di 2. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Risultati Referendum Giustizia, YouTrend per Sky TG24: ha vinto il “NO” facebook

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