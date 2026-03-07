Referendum sulla giustizia Santangelo | Il Sì significa scegliere una giustizia più efficiente

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Santangelo, ha preso parte questa mattina a un gazebo informativo a Teano, promosso dal circolo locale del suo partito, per sostenere il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Santangelo ha dichiarato che votare sì significa optare per una giustizia più efficiente. La partecipazione si è svolta in un contesto di informazione e confronto pubblico.

“Ho voluto essere presente – dichiara Santangelo – per ringraziare i militanti e i cittadini che stanno portando avanti con passione questa campagna referendaria. Il Sì significa scegliere una giustizia più efficiente, più rapida e più vicina alle esigenze reali delle persone. Basta con processi che durano decenni: la separazione delle carriere e le altre misure in discussione sono passi concreti per restituire fiducia ai cittadini e tutelare meglio le vittime”. “A Teano – conclude Santangelo – si respira aria di partecipazione vera. Continuiamo così: il Sì al referendum è un Sì alla giustizia che funziona, alla legalità e al diritto dei cittadini a processi rapidi e certi”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Referendum sulla giustizia: Santangelo (FdI) al gazebo di Teano per il Sì“Ho voluto essere presente – dichiara Santangelo – per ringraziare i militanti e i cittadini che stanno portando avanti con passione questa campagna...

Riforma giustizia: Avellino nel dibattito per il referendum, Sì a separazione carriere e autogoverno più efficiente.Avellino si mobilita per il referendum sulla giustizia: il fronte del Sì punta a separare le carriere e riformare l’autogoverno Un intenso dibattito...

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Altri aggiornamenti su Referendum sulla giustizia Santangelo....

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia 2026. La riforma Nordio, spiegata in breve; REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: L’ITER DEL PROVVEDIMENTO; Referendum Confermativo del 22 e 23 Marzo 2026, l'elenco degli scrutatori sorteggiati; Monte Sant’Angelo, incontro per il No al referendum: Difendiamo l’autonomia della giustizia.

Referendum sulla giustizia: Santangelo al gazebo di Teano per il sìUn voto per una giustizia più veloce e vicina ai cittadini ... msn.com

REFERENDUM - Santangelo (FdI) al gazebo di Teano per il Sì: Un voto per una giustizia più veloce e vicina ai cittadini GUARDA LE FOTO17:27:01 Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo ha partecipato con entusiasmo, nella mattinata di oggi, al gazebo informativo organizzato dal circolo cittadino di Teano a so ... casertafocus.net

Anche dalla provincia di Padova il messaggio è forte e chiaro: c’è bisogno di una giustizia davvero giusta! #referendum - facebook.com facebook

Mi permetto di far notare a chi lega la vicenda della "famiglia del bosco" al Sì al referendum che, anche se la riforma sulla magistratura fosse stata già vigente - con la separazione delle carriere, il doppio CSM e l'Alta corte disciplinare - la vicenda sarebbe stata x.com