Come è andato il referendum a Bari e provincia

A Putignano lo scettro di città con più votanti. Male Grumo Appula. Bari si conferma ostica per il governo I numeri non lasciano spazio a interpretazioni. La provincia di Bari ha sonoramente bocciato la riforma della Giustizia. Il fronte del No ha infatti trionfato con un netto 60,30%, surclassando il Sì fermo al 39,70%. (mentre scriviamo mancano circa 200 sezioni, ndr) Ancora più netto il risultato nel capoluogo: a Bari città la riforma è stata rispedita al mittente dal 63,01% degli elettori, con un Sì che non è riuscito a sfondare il muro del 36,99%. Un distacco abissale, di oltre venti punti percentuali, che conferma una distanza siderale tra l'elettorato barese e le proposte governative. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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