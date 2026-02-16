AI via i nuovi lavori di manutenzione sulle strade di Bari Dal Libertà a Japigia | le zone coinvolte

Il Comune di Bari ha deciso di intervenire sulle strade di tutta la città, perché i lavori di manutenzione erano ormai urgenti. Il 17 febbraio partiranno i lavori per sistemare marciapiedi e strade in diverse zone, tra cui Libertà e Japigia, coinvolgendo cinque Municipi.

L'assessore Scaramuzzi: "Si tratta in molti casi di strade interne che non hanno mai beneficiato di interventi di questo tipo nel corso degli anni" Il 17 febbraio sarà il giorno d'avvio dei nuovi lavori per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta nei cinque Municipi di Bari. Questa mattina, l'assessore cittadino alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo nelle aree destinate dagli interventi. Il programma dei lavori vedrà l'attuazione di un accordo quadro della durata di 3 anni, definito a seguito di un percorso di programmazione tra l'assessorato alla Cura del Territorio, i Municipi e le strutture tecniche comunali.