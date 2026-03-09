Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con le eliminazioni di Gauff e Tauson C’è una rivelazione

Il tabellone del torneo di Indian Wells si modifica con le eliminazioni di Gauff e Tauson, aprendo nuove possibilità per i giocatori ancora in gara. Jasmine Paolini, dopo aver affrontato con successo Ajla Tomljanovic, ha ottenuto un posto negli ottavi di finale del WTA1000. La partita si è conclusa con la vittoria della toscana, che ha superato le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Missione compiuta per Jasmine Paolini. La toscana, pur con qualche difficoltà, è riuscita a piegare la resistenza dell'australiana Ajla Tomljanovic, conquistando il pass per gli ottavi di finale del WTA1000 di Indian Wells. Col punteggio di 7-5 5-7 6-1 l'azzurra si è imposta e nel prossimo incrocio ci sarà un'altra giocatrice della terra dei canguri da affrontare. Si tratta della giovane classe 2004 Talia Gibson. La 21enne aussie si è resa protagonista di un gran percorso in California, partendo dalle qualificazioni e toglendosi poi la soddisfazione di battere tenniste molto forti. E' il caso della russa Ekaterina Alexandrova (n.11 del seeding) col punteggio di 6-3 7-5 e della danese Clara Tauson (n.