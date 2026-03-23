Non più solo un passe-partout da manuale del guardaroba, la camicia bianca si impone tra le tendenze chiave della primavera 2026. Sulle passerelle e nello street style, torna protagonista con un’attitudine reinventata negli abbinamenti. Da capo essenziale diventa punto di partenza per look che oscillano tra minimalismo raffinato e sperimentazione quotidiana. Indossata aperta, annodata, oversize o stratificata, la camicia bianca riscrive le regole dello styling della PE26. E proprio da qui partono quattro idee look per interpretarla ora, con uno sguardo attuale e mai scontato. Camicia bianca e layering in pizzo: il contrasto che funziona. Per reinventare la camicia bianca in primavera 2026, il layering è protagonista. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come abbinare la camicia bianca: 4 look di primavera che rilanciano un evergreen

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