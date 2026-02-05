Questa settimana, molti appassionati di moda stanno sperimentando abbinamenti audaci. La tendenza del momento è indossare una giacca corta sopra una camicia lunga, giocando con i contrasti di colore. Si tratta di un modo semplice per creare look originali senza complicarsi troppo. Basta seguire alcune regole e poi lasciarsi andare alla creatività, rompendo i classici schemi e ottenendo sempre nuove combinazioni.

Ci sono regole nella moda che è sempre bene rompere se si vogliono cambiare le carte in tavola e ottenere outfit sempre nuovi e interessanti. Una di queste riguarda il fatto che i capispalla dovrebbero sempre coprire maglie, top e blazer. E quindi essere più lunghi. Niente di più falso. Anzi, le ultime tendenze ci dimostrano proprio il contrario. Abbinare infatti giacca corta e camicia lunga potrebbe essere proprio la strada giusta per dare vita a un look affascinante e diverso dal solito, dove queste caratteristiche diventano un plus per lo stile, il punto di forza da sottolineare. Esattamente quello che accade al look che prendiamo in esame oggi che, oltre a giocare in maniera alternativa con lunghezze diverse, punta anche sui contrasti cromatici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Abbinare giacca corta e camicia lunga giocando con i contrasti cromatici è la mossa facile e d’impatto da fare adesso

Il trench blu rappresenta un elemento versatile e raffinato nel guardaroba femminile.

Scoprire come abbinare i pantaloni bordeaux richiede attenzione a contrasti morbidi, tessuti eleganti e dettagli curati.

