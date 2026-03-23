Colpo di coda dell' inverno | freddo artico in arrivo neve in collina e rischio gelate

Da arezzonotizie.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione tra mercoledì sera e giovedì. Temperature in picchiata, venti forti e neve possibile anche a quote basse. Weekend delle Palme freddo e instabile L'anticiclone concede una breve tregua martedì, ma è solo una pausa. Da mercoledì sera una potente perturbazione di origine artica inizierà a fare sentire i propri effetti sull'Italia, portando sulla Toscana una fase di freddo tardivo che ricorderà più l'inverno che la primavera. Lo confermano i meteorologi di 3bmeteo.com, che parlano senza mezzi termini di «colpo di coda invernale». Le prime avvisaglie arriveranno nella serata di mercoledì, con i rovesci e i temporali sparsi che anticiperanno il peggioramento vero e proprio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Toscana, colpo di coda dell'inverno: da giovedì freddo artico, neve in collina e rischio gelateUn'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione tra mercoledì sera e giovedì.

Meteo | Colpo di coda dell'inverno, "Tornano freddo e rovesci, forte vento e neve a quote molto basse"Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa...

Contenuti e approfondimenti su Colpo di coda dell'inverno freddo...

Temi più discussi: Colpo di coda dell’inverno in Valtellina; Colpo di coda dell'inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteo; Neve (a sorpresa) a marzo, colpo di coda dell'inverno in Emilia Romagna: ecco quando; Meteo, colpo di coda dell’inverno. Pioggia e calo termico in arrivo a Fasano.

colpo di colpo di coda dellNeve e pioggia, colpo di coda dell'inverno: l'aria fredda abbassa le temperature. Le previsioniPioggia, vento, freddo e neve sono previsti per i prossimi giorni. Ultimo colpo di coda dell'inverno prima dell'arrivo ufficiale della primavera che, finora, si è fatta ... ilgazzettino.it

colpo di colpo di coda dellPrimavera in ritardo, salute a rischio: «Colpo di coda dell'influenza, arrivano le prime allergie»A pochi giorni dal ritorno dell'ora legale, con le lancette che verranno spostate un'ora avanti, le giornate che si allungano e l'estate che si avvicina, la primavera tarda ... ilmattino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.