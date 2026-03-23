A Catania in queste ore è stato arrestato l’anarchico Giuseppe Sciacca: è un nome forte nel panorama anarchico italiano e, nello specifico, catanese, ben noto alle forze dell’ordine per la sua partecipazione ad azioni legate alla sua area di appartenenza. Al momento non sono emersi legami con i due anarchici morti a Roma mentre fabbricavano presumibilmente una bomba da far esplodere nei pressi del casolare in cui hanno trovato la fine. L’arresto di Sciacca, infatti, deriva dalla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Torino e confluita in un provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del settembre 2025 e condannato alla pena di anni 4 e mesi 5 di reclusione, oltre al pagamento della multa di euro 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colpo all’anarchia: arrestato Giuseppe Sciacca, esponente di spicco dell’insurrezionalismo

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