La Digos della Questura di Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, 47 anni, ritenuto esponente di spicco dell’area anarchica in cui è noto come il 'bombarolo', in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura generale di Torino. Deve scontare una condanna definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione emessa dalla Corte d’assise d’appello del capoluogo piemontese, confluita in un provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del settembre 2025. Sciacca condannato dopo l'inchiesta "Scintilla" Sciacca, catanese, è stato condannato, nell’aprile del 2024, nel processo scaturito dall’inchiesta Scintilla, per violazione della legge sulle armi per la fabbricazione di un ordigno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arrestato a Catania il "bombarolo" Giuseppe Sciacca, esponente di spicco dell'area anarchica

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