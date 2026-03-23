Colpita da un malore improvviso durante una cena | la complessa operazione e quel trapianto che le ha ridato la vita

Una serata tra amici che rischiava di trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine straordinario, grazie a un intervento record e alla perfetta sinergia tra le strutture ospedaliere della Puglia. Protagonista della vicenda una donna barese di 44 anni, colpita da una dissezione aortica, una delle patologie cardiovascolari a più alto rischio di mortalità. Tutto ha avuto inizio a Martina Franca, dove la donna ha accusato il malore. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale "Valle d'Itria", i medici hanno intuito immediatamente la gravità della situazione. Una volta formulata la diagnosi, è scattata la rete dell'emergenza che ha permesso il trasferimento immediato presso la casa di cura "Villa Verde" di Taranto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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