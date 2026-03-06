Eva Cavalli racconta il malore dopo un trattamento in Turchia | Da quel giorno la mia vita è cambiata Roberto non mi ha mai lasciata sola

Eva Cavalli ha raccontato il malore avuto due anni fa durante un trattamento in un centro benessere a Bodrum, in Turchia, e ha spiegato come quell’episodio abbia modificato la sua vita. Ricorda anche che, da quel momento, Roberto non l’ha mai abbandonata. La testimonianza si concentra sui fatti accaduti e sul supporto ricevuto, senza approfondimenti sulle cause o implicazioni.

Al giornale, la direttrice creativa della maison Cavalli ed ex Miss Austria 1977 ha raccontato: «Da due anni la mia vita è cambiata: tutto è successo in un centro benessere in Turchia, a Bodrum. Ci ero già stata anni fa e ci sono tornata per una settimana dedicata alla salute e al riequilibrio. Invece, da lì, è iniziato l’inferno. Durante un trattamento medicale ho sentito un dolore acutissimo, così forte da svenire. Mi sono risvegliata in ospedale, dove mi hanno dimesso rassicurandomi che era tutto a posto. Il giorno seguente, però, la febbre era alta, non riuscivo a mangiare, stentavo a parlare con mia figlia. È stata lei a dirmi di farmi vedere di nuovo: ci sono riuscita tramite un amico, Remo Ruffini, anche lui in vacanza in Turchia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

