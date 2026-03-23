Collision 22.032026 Slam Dunk Sunday

Benvenuti all’analisi di Collision, seconda parte dello speciale Slam Dunk di questo fine settimana, andato in onda dalla Save Mart Arena di Fresno, California. Anche questa puntata è della durata ridotta di un’ora per via della copertura del torneo NCAA. Serata che vede i campioni Trios difendere le cinture contro la Don Callis Family e il debutto del nuovo, inquietante personaggio di Lio Rush. Lo show si apre senza preamboli con l’ingresso di Orange Cassidy e Roderick Strong, pronti per il match d’apertura. Tony Schiavone menziona brevemente la scomparsa di Dennis Condrey, membro originale dei Midnight Express, all’età di 74 anni. Orange Cassidy e Roderick Strong vs. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Collision 22.03.2026 Slam Dunk Sunday

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