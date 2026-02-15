Collision 14.022026 Grand Slam Australia

Benvenuti all'analisi di un Collision decisamente fuori dall'ordinario, in diretta (o quasi) dal Qudos Bank Arena di Sydney, Australia. Questa sera Collision si trasforma in Grand Slam Australia, un evento speciale che porta la AEW dall'altra parte del mondo con una card da pay-per-view in tutto e per tutto: tre titoli in palio, un ladder match, una stipulazione Hair vs Hair e un main event per il titolo mondiale. Insomma, non il solito sabato sera. Excalibur e Tony Schiavone accompagnano il commento per l'intera serata. Il Qudos Bank Arena è gremito e rumoroso come si conviene. AEW Continental Championship: Jon Moxley (c) (con Marina Shafir) vs Konosuke Takeshita (4 5) Konosuke Takeshita si presenta da solo, senza Don Callis al suo angolo né al commento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 14.02.2026 Grand Slam Australia Risultati e vincitori di AEW Grand Slam Australia 2026 L'evento AEW Grand Slam Australia 2026 si è svolto a Sydney, portando in scena incontri emozionanti e decisivi che hanno coinvolto numerosi wrestler locali e internazionali. Risultati AEW Grand Slam Australia 2026: Tutti gli esiti L'evento AEW Grand Slam Australia 2026 si è svolto a Sydney, dopo che le intense negoziazioni tra i wrestler e gli organizzatori sono culminate in una serata di incontri spettacolari. MJF meets his Revolution challenger | AEW Grand Slam Australia, 2/14/26