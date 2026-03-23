Collision 21.032026 Slam Dunk Saturday

Benvenuti all’analisi del Collision, andato in onda dalla Save Mart Arena di Fresno, California. Puntata speciale denominata Slam Dunk Saturday, dalla durata ridotta a un’ora per la concomitanza con la copertura del torneo NCAA. Serata che vede Kyle Fletcher difendere il titolo TNT contro il suo ex allievo Robbie Eagles e i Death Riders chiudere lo show nel main event contro Komander e Mascara Dorada. Lo show si apre direttamente con il primo match della serata, con Robbie Eagles che fa il suo ingresso seguito dal campione TNT Kyle Fletcher. Don Callis è assente per questa occasione. Durante il match vengono annunciati MJF al Dynamite e Darby Allin contro Rush sempre al Dynamite. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Collision 21.03.2026 Slam Dunk Saturday

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