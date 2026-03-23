Code e tensioni ai Centri per l'Impiego in Campania bloccati da guasto informatico | Attese di un'ora e gente in strada

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guasto informatico al sistema Sil dei Centri per l'Impiego in Campania: lunghe code e attese agli sportelli in tutta la regione. Ferme le pratiche dell'assegno di inclusione e formazione. La denuncia dell'Usb. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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