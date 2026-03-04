Centri per l'Impiego in Campania | Tempi lunghi per attivare i tirocini ci vogliono mesi

I Centri per l'Impiego in Campania segnalano tempi molto lunghi per attivare i tirocini, che possono richiedere diversi mesi. L'Usb ha denunciato che, dopo la riforma dei Cpi, le procedure si sono allungate e i tempi di avvio sono aumentati notevolmente. La situazione interessa principalmente i tirocini extracurriculari, che richiedono più tempo per essere attivati rispetto al passato.

La denuncia dell'Usb: "Dopo la riforma dei Cpi tempi allungati per attivare i tirocini extracurriculari. Molte aziende preferiscono rivolgersi ai privati".