Freddo artico sul casertano per San Silvestro e Capodanno Poi tornano le piogge
Un’ondata di aria artica interesserà il casertano durante San Silvestro e Capodanno, portando un calo delle temperature. Successivamente, le condizioni climatiche evolveranno con il ritorno delle piogge. La situazione si mantiene stabile, con temperature più basse ma poche precipitazioni significative. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare al meglio le condizioni climatiche previste.
Aria più fredda di matrice artica è in arrivo sull’Italia e interesserà anche la Campania, determinando un sensibile calo delle temperature, seppur con scarsi effetti sul fronte delle precipitazioni. È quanto emerge dalle previsioni diffuse da 3bmeteo.com, confermate dall’analisi dell’esperto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
