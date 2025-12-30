Freddo artico sul casertano per San Silvestro e Capodanno Poi tornano le piogge

Un’ondata di aria artica interesserà il casertano durante San Silvestro e Capodanno, portando un calo delle temperature. Successivamente, le condizioni climatiche evolveranno con il ritorno delle piogge. La situazione si mantiene stabile, con temperature più basse ma poche precipitazioni significative. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare al meglio le condizioni climatiche previste.

