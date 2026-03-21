Primavera in pausa torna l’inverno con freddo e neve | meteo artico in Italia

La primavera inizia, ma il maltempo prende il sopravvento in Italia. Le previsioni indicano un cambiamento climatico improvviso con l’arrivo di aria artica, portando freddo intenso, pioggia e neve su diverse regioni. Le condizioni meteorologiche si sono alterate rispetto alle aspettative di questa stagione, creando un quadro caratterizzato da temperature molto basse e precipitazioni abbondanti.

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