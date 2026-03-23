Classifica film al botteghino 16 marzo – 22 marzo

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 16 marzo al 22 marzo. 1 L’Ultima Missione – Project Hail Mary. Regia: Phil Lord, Christopher Miller Cast: Ryan Gosling, Lionel Boyce, Milana Vayntrub, Sandra Hüller Genere: Fantascienza, USA 2026, 156 min. 2 Jumpers – Un salto tra gli animali. Regia: Daniel Chong Cast: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda, Rossella Izzo Genere: Animazione, Avventura, Commedia, Stati Uniti 2026, 105 min. 3 Un bel giorno. Regia: Fabio De Luigi Cast: Enzo Casertano, Antonio Gerardi, Nicola Mayer, Beatrice Schiros Genere: Commedia, Italia 2026, 93 min. 4 Il bene comune. Regia: Rocco Papaleo Cast: Rosanna Sparapano, Livia Ferri, Andrea Fuorto, Vanessa Scalera Genere: Commedia, Italia 2026, 103 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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