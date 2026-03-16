Ecco la classifica dei film al botteghino nei cinema italiani dal 9 al 15 marzo. La lista mostra quali titoli hanno registrato i maggiori incassi durante quella settimana, con alcune pellicole che si confermano in testa alla graduatoria e altre che occupano posizioni più basse. I dati si riferiscono esclusivamente alle entrate nelle sale italiane nel periodo indicato.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 9 marzo al 15 marzo. 1 Jumpers – Un salto tra gli animali. Regia: Daniel Chong Cast: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda, Rossella Izzo Genere: Animazione, Avventura, Commedia, Stati Uniti 2026, 105 min. 2 Un bel giorno. Regia: Fabio De Luigi Cast: Enzo Casertano, Antonio Gerardi, Nicola Mayer, Beatrice Schiros Genere: Commedia, Italia 2026, 93 min. 3 Il bene comune. Regia: Rocco Papaleo Cast: Rosanna Sparapano, Livia Ferri, Andrea Fuorto, Vanessa Scalera Genere: Commedia, Italia 2026, 103 min. 4 Reminders of Him – La parte migliore di te. Regia: Vanessa Caswill Cast: Bradley Whitford, Maika Monroe, Tyriq Withers, Lauren Graham Genere: Drammatico, Stati Uniti 2025, min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (9 marzo – 15 marzo)

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