Ecco la classifica dei film più visti nei cinema italiani dal 2 al 8 marzo. La lista mostra quali titoli hanno attirato il maggior pubblico durante quella settimana, con alcune pellicole che si sono imposte sui concorrenti. I dati si riferiscono agli incassi registrati nelle sale durante quei sette giorni.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 2 marzo all’8 marzo. 1 Jumpers – Un salto tra gli animali. Regia: Daniel Chong Cast: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda, Rossella Izzo Genere: Animazione, Avventura, Commedia, Stati Uniti 2026, 105 min. 2 Un bel giorno. Regia: Fabio De Luigi Cast: Enzo Casertano, Antonio Gerardi, Nicola Mayer, Beatrice Schiros Genere: Commedia, Italia 2026, 93 min. 3 Cime Tempestose. Regia: Emerald Fennell Cast: Owen Cooper, Amy Morgan, Jessica Knappett, Millie Kent Genere: Drammatico, Stati Uniti, Gran Bretagna 2026, 136 min. 4 Scream 7. Regia: Kevin Williamson Cast: Celeste O’Connor, Victor Turpin, Josh Thrower, Amy Louise Pemberton Genere: Horror, Stati Uniti 2026, 114 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (2 marzo – 8 marzo)

