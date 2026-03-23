Civici Marche | Marini presidente provinciale

Benilde Marini, assessore comunale a Cagli, è stata eletta presidente provinciale dei Civici Marche al termine del congresso che si è tenuto sabato a Fano. "La politica – ha commentato la neo presidente Marini – oggi ascolta meno di quanto dovrebbe. Noi vogliamo invertire questa tendenza: ascoltare, elaborare, agire. Chi sceglie di impegnarsi in un movimento politico deve farlo convinto della sua utilità. Mettersi a disposizione della provincia significa credere che si possa e si debba lavorare per migliorare i servizi, le opportunità e la qualità della vita delle persone". Per il vicepresidente del consiglio regionale, Giacomo Rossi "Civici... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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