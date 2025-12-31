L’assessore Marini ha fatto l’ingresso in Civici Marche

L’assessore Benilde Marini di Cagli ha annunciato il suo ingresso nel movimento Civici Marche, che in Regione è rappresentato dal vicepresidente Giacomo Rossi. Nel Comune di Cagli, il movimento è già presente con il consigliere Sonia Martinelli. Questa scelta rafforza la presenza di Civici Marche sul territorio e sottolinea l’impegno dell’assessore verso un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni locali.

L’assessore a cultura e turismo di Cagli, Benilde Marini, ufficializza il proprio ingresso nel movimento Civici Marche, che è rappresentato in Regione dal vicepresidente del consiglio Giacomo Rossi e che proprio nel comune già esprime anche il consigliere comunale Sonia Martinelli. Marini, già candidata alle recenti regionali proprio con i Civici Marche con cui ha raccolto oltre 700 preferenze in ambito provinciale e che ha portato il movimento civico ad essere il terzo partito di Cagli con il 21.8%, dichiara: "Ringrazio profondamente chi ha creduto in me e chi ha scelto di sostenermi; la fiducia che mi è stata dimostrata è il fondamento da cui nasce questo nuovo percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

