Continua a spacciare nonostante gli arresti in casa viene beccato ma finisce nuovamente ai domiciliari

I Carabinieri di Gricignano di Aversa hanno arrestato un 23enne marocchino che, nonostante fosse già agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stato sorpreso a spacciare droga. L’uomo è stato fermato nuovamente e, dopo le formalità di rito, è stato rimesso ai domiciliari. L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla vendita illegale di sostanze stupefacenti nell’agro aversano.

Nuovo intervento dei Carabinieri nel contrasto alla vendita illegale di droga nell'agro aversano. Ieri sera, 3 marzo, i militari della Stazione di Gricignano di Aversa hanno fermato un 23enne marocchino, già sottoposto a detenzione domiciliare per reati legati agli stupefacenti, mentre era intento a spacciare. Il giovane è stato colto in flagrante mentre cedeva a un 45enne locale un involucro contenente circa 2,5 grammi di hashish. L'acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Caserta come assuntore di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra in un servizio mirato di controllo del territorio. I Carabinieri, insospettiti dai movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione del 23enne, lo hanno seguito e fermato, constatando la violazione delle restrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.