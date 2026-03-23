In esclusiva su Sky Cinema e NOW, Cinque secondi di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi: dramma e rinascita tra generazioni diverse. È in arrivo in esclusiva su Sky Cinema, direttamente dopo l’uscita sala, CINQUE SECONDI, il nuovo toccante film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi, che esordirà lunedì 23 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Protagonista è Valerio Mastandrea nei panni di Adriano, un burbero avvocato divorato da un profondo dramma interiore. Al suo fianco Galatea Bellugi, una giovane determinata a riportare in vita la vigna di famiglia, Ilaria Spada, l’ex moglie di Adriano e Anna Ferraioli Ravel, la sua avvocata. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cinque secondi su Sky e streaming NOW, il film con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

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