La corsa ai premi César 2026 si fa più interessante con una presenza italiana. Tra le nomination c’è anche Valeria Bruni Tedeschi, che si aggiunge a una lista di contendenti che si stanno preparando alla serata di consegna. La statuetta francese si avvicina e le candidature italiane si fanno notare, portando un tocco di casa in questa grande festa del cinema.

C’è anche un po’ di Italia in corsa ai César 2026, i principali premi cinematografici assegnati in Francia. Valeria Bruni Tedeschi è infatti candidata come miglior attrice protagonista per il film L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, che ha ottenuto anche la nomination come miglior lungometraggio. La 61enne nata a Torino, già vincitrice nel 1994 come promessa femminile con Le persone normali non hanno niente di eccezionale, se la vedrà con Isabelle Huppert ( La Femme la plus riche du monde ), Léa Drucker ( Dossier 137 ), Leila Bekhti ( C’era una volta mia madre ) e Mélanie Thierry ( La stanza di Mariana ). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - César 2026, tutte le nomination: c’è anche Valeria Bruni Tedeschi

Approfondimenti su César 2026

Oumy e Noé sono i figli adottivi di Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista italiana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su César 2026

Argomenti discussi: Cesare Cremonini inarrestabile: raddoppia le date al Circo Massimo di Roma. Tutti i concerti del tour estivo; Cesare Cremonini in concerto a Roma, nuova data al Circo Massimo; Cesare Previti a Report: Da ministro della Giustizia farei le stesse cose che sta facendo Nordio. La clip in anteprima; L’Inter e la partita sulla neve: al Devero anche Julio Cesar e Luis Figo.

Oscar 2026, tutte le nomination: Sinners - I peccatori da record con 16 candidatureLeggi su Sky TG24 l'articolo Oscar 2026, tutte le nomination: Sinners - I peccatori da record con 16 candidature ... tg24.sky.it

Oscar, Bafta, David: calendario e date dei principali premi cinematografici 2026Assegnati a Los Angeles i Golden Globes, cerimonia che tradizionalmente apre la stagione dei grandi premi cinematografici internazionali in tutto il mondo. A trionfare sono stati soprattutto Hamnet e ... msn.com

Dopo le emozioni musicali e umane di Primavera, eccoci con un nuovo weekend di grande cinema! di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada Venerdì 30gennaio - ore 21:00 Sabat - facebook.com facebook