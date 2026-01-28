César 2026 tutte le nomination | c’è anche Valeria Bruni Tedeschi
La corsa ai premi César 2026 si fa più interessante con una presenza italiana. Tra le nomination c’è anche Valeria Bruni Tedeschi, che si aggiunge a una lista di contendenti che si stanno preparando alla serata di consegna. La statuetta francese si avvicina e le candidature italiane si fanno notare, portando un tocco di casa in questa grande festa del cinema.
C’è anche un po’ di Italia in corsa ai César 2026, i principali premi cinematografici assegnati in Francia. Valeria Bruni Tedeschi è infatti candidata come miglior attrice protagonista per il film L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, che ha ottenuto anche la nomination come miglior lungometraggio. La 61enne nata a Torino, già vincitrice nel 1994 come promessa femminile con Le persone normali non hanno niente di eccezionale, se la vedrà con Isabelle Huppert ( La Femme la plus riche du monde ), Léa Drucker ( Dossier 137 ), Leila Bekhti ( C’era una volta mia madre ) e Mélanie Thierry ( La stanza di Mariana ). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondimenti su César 2026
European Film Awards 2026: tra i candidati Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Valeria Bruni Tedeschi e La vita da grandi
Chi sono i figli adottivi di Valeria Bruni Tedeschi, Oumy e Noé
Oumy e Noé sono i figli adottivi di Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista italiana.
Ultime notizie su César 2026
Argomenti discussi: Cesare Cremonini inarrestabile: raddoppia le date al Circo Massimo di Roma. Tutti i concerti del tour estivo; Cesare Cremonini in concerto a Roma, nuova data al Circo Massimo; Cesare Previti a Report: Da ministro della Giustizia farei le stesse cose che sta facendo Nordio. La clip in anteprima; L’Inter e la partita sulla neve: al Devero anche Julio Cesar e Luis Figo.
Oscar 2026, tutte le nomination: Sinners - I peccatori da record con 16 candidatureLeggi su Sky TG24 l'articolo Oscar 2026, tutte le nomination: Sinners - I peccatori da record con 16 candidature ... tg24.sky.it
Oscar, Bafta, David: calendario e date dei principali premi cinematografici 2026Assegnati a Los Angeles i Golden Globes, cerimonia che tradizionalmente apre la stagione dei grandi premi cinematografici internazionali in tutto il mondo. A trionfare sono stati soprattutto Hamnet e ... msn.com
Dopo le emozioni musicali e umane di Primavera, eccoci con un nuovo weekend di grande cinema! di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada Venerdì 30gennaio - ore 21:00 Sabat - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.