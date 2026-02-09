L’erede di una nobile famiglia fiorentina chiede lo stop di Cinque secondi | la decisione del tribunale sul film di Virzì con Mastandrea

Questa mattina a Firenze il tribunale ha deciso di fermare la proiezione del film

L’ultimo film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Cinque secondi, è finito in tribunale a Firenze. Al centro della controversia c’è un personaggio della pellicola, Matilde Guelfi Camajani, liberamente tratto – stando alla produzione – a un personaggio realmente esistito, una contessa toscana. L’erede della storica famiglia fiorentina, nipote della contessina, ha citato in giudizio le due società produttrici, Greenboo Production srl e Indiana Production srl, sostenendo che il film abbia leso « il buon nome della famiglia ». E che non sia mai stato autorizzato l’uso del nome della zia. Secondo l’accusa, infatti, la famiglia – scrive il Corriere della Sera – viene ritratta come una nobiltà decaduta, coinvolta in dissesti finanziari, droga, reati, suicidi e disturbi psichiatrici.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Virzì Palazzo

Il tribunale ha deciso che i figli della famiglia residente nel bosco di Palmoli, a Chieti, continueranno a vivere nella struttura protetta in cui attualmente si trovano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Virzì Palazzo

Argomenti discussi: Jacques Moretti, un erede di una nota famiglia di orologiai svizzeri dietro la cauzione? L'amicizia e la stessa passione per le auto di...; Saif al Islam Gheddafi, erede politico del rais, disturbava la nuova Libia; L’erede di una nobile famiglia fiorentina chiede lo stop al film di Cinque secondi: la decisione del tribunale sul film di Virzì con Mastandrea; Eurovision Song Contest 2026, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski alla conduzione.

Inter, Bisseck ‘sacrificato’: Marotta ha trovato il suo eredeL'Inter potrebbe sacrificare Bisseck nel corso del calciomercato estivo e la strada per l'erede è praticamente spianata ... calciomercatonews.com

Inter: Dumfries sarà ceduto in estate, già scelto l’eredeL'Inter ha praticamente deciso per la cessione di Dumfries e l'erede sembra essere scelto. Le ultime sul possibile affare. calciomercatonews.com

Ha circuito la baronessa di Rovereto, Anna Malfatti, deceduta nel 2023, facendosi nominare sua erede di un patrimonio di cinque milioni di euro tra contanti, il palazzo storico di via della Terra e cinque appartamenti. La badante va, quindi, condannata a due a facebook

I cinque eredi #Berlusconi (Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi) si sono distribuiti 65 milioni di euro di dividendi, derivanti da utili e riserve delle quattro holding che appartenevano all'ex premier e con cui Silvio Berlusconi controllava Fininvest, la finan x.com