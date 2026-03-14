Al liceo scientifico Ribezzo un ciclo di incontri per conoscere la Palestina

Diritto internazionale, letteratura e musica: il lavoro culminerà tra aprile e maggio in tre appuntamenti aperti a tutti con figure eminenti in ciascuno degli ambiti L'evento di esordio, dal titolo “Ma la poesia non muore”, avrà luogo nell'Aula Magna del liceo il prossimo 10 aprile, a partire dalle ore 18. Parleranno di letteratura e di poesia del Mediterraneo e del Vicino Oriente Giuseppe Goffredo, poeta e scrittore attivo fin dagli anni Ottanta a promuovere scambi e contaminazioni tra le diverse sponde del Mare Nostrum, e Wasim Dahmash, a lungo docente di letteratura e di dialettologia araba e direttore editoriale dell'unica casa editrice esclusivamente dedicata alla letteratura palestinese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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