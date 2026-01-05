Ciclista investito da un' auto sulla Grezzanella | portato in codice rosso in ospedale

Nel primo pomeriggio di lunedì, a Villafranca di Verona, si è verificato un incidente sulla Grezzanella, dove un ciclista è stato investito da un'auto. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'evento ha coinvolto i mezzi sulla strada, richiedendo interventi di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del ciclista.

Grave scontro sulle strade del Comune di Villafranca di Verona nel pomeriggio di lunedì. L'episodio si è verificato poco prima delle 16.30 lungo Strada La Grezzanella, nella zona di Dossobuono. Con una dinamica al vaglio della polizia locale, un conducente italiano classe 1989, residente nella.

